Умер Владимир Жириновский: в России назвали причину смерти

В среду, 6 апреля, стало известно о смерти одиозного российского политика Владимира Жириновского. Его кончину подтвердил председатель нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Об этом Володин написал у себя в Telegram.

Жириновский скончался на 75-м году жизни. Председатель Госдумы не сообщал никаких подробностей о смерти политика, лишь выразил соболезнования и рассказал о его "талантах".

Минздрав РФ также подтвердил смерть Жириновского. В ведомстве рассказали, что "врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь". В то же время путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о смерти политика.

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Стоит отметить, что 25 марта СМИ уже сообщали, что Жириновский якобы умер. В то же время официальные лица страны-агрессора опровергли эту информацию. За несколько дней до этого сообщалось, что у политика диагностировали септический шок, и в последнее время врачи констатировали отрицательную динамики его состояния здоровья.

Напомним, политик был госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Москвы 9 февраля. СМИ сообщали, что у него диагностирована двухсторонняя пневмония – поражено 50-75% легких. Примечательно, что ранее лидер ЛДПР сделал аж восемь прививок российской COVID-вакциной – сначала "Спутник V", потом "КовиВак".

Примечательно, что Жириновский был заядлым украинофобом и регулярно призывал уничтожить Украину и начать полномасштабную войну против нашей страны. Также одиозный политик постоянно говорил о необходимости применить ядерное оружие. Зачастую его риторика была пропитана ненавистью к Западу и Украине в частности.