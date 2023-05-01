В России устроили 'акцию' у памятника Жириновскому в Minecraft и оконфузились: все пошло не так. Видео

В стране-агрессоре России устроили "акцию" для фанатов мертвого лидера ЛДПР Владимира Жириновского в компьютерной игре Minecraft. Там создали его 200-метровый памятник и провели "демонстрацию", однако, как и всегда бывает у россиян, что-то пошло не так.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издания в понедельник, 1 мая. Как отмечается, сервер не выдержал наплыва ботов и просто рухнул (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как заявили в пресс-службе самой партии, "мероприятие" посетили 12 тысяч пользователей. В то же время там обрадовались, что им удалось провести "первую цифровую Первомайскую демонстрацию в Minecraft".

Один из членов ЛДПР Андрей Свинцов перед такой "акцией" расстроился, что памятник в игре оказался совсем не похожим на мертвого пропагандиста Жириновского. Во всем он обвинил цифровые технологии, которые "пока не идеальны".

Отметим, что такое "мероприятие" не оценили и сами россияне. В Twitter жители страны-агрессора писали, что еще никогда не видели ничего более странного.

"Сервер не число желающих не выдержал, а их психическое состояние", "Прекратите, места в дурке закончились на ближайший месяц", "А вы говорите демократии у нас нет. Ну вот же", "Путинский режим тоже рухнет", "В Minecraft пользователи снесли памятник Жириновскому", "Сервер видимо из г*вна и палок был сделан как и сама ЛДПР", "Сколько лет дадут за попытку разрушить эту "достопримечательность"?", "Народ дурачится", "ЛДПР создала нейросеть "Жириновский", чтобы научиться принимать решения, как покойный лидер партии. Ожидание: "русский солдат омоет сапоги в Индийском океане!". Реальность: построили 300-метровый памятник-уродец Жириновскому в Minecraft и отпраздновали у него 1 мая", "А чего еще ожидать от умалишенных", "Ну и хорошие же новости! Пора и Путина нейросетью заменить, чтобы в Майнкрафте свой "русский мир" строил", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России одиозного главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года, предложили причислить к "лику святых". Его сторонники считают скандального политика "пророком современности и героем своего времени".

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