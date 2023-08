Генерал Теплинский озвучил потери десантников РФ в Украине: его выступление заблокировали – ISW

Министерство обороны России заблокировало выступление командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского от 2 августа. Вероятной причиной стало то, что тот раскрыл информацию о потерях российских десантников в войне против Украины.

Военачальник уже не впервые воспользовался праздником, чтобы выдать в массы некую критику оборонного ведомства РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как отмечается, выступая в день ВДВ РФ 2 августа Теплинский заявил, что с начала войны на фронте в Украине не менее 8500 российских десантников якобы были ранены.

"Это редкое официальное раскрытие информации о потерях, которые российские официальные лица в значительной степени стремились скрыть по мере развития войны", – обратили внимание аналитики.

Но при этом рупор российского минобороны – телеканал "Звезда" – быстро удалил эту праздничную речь Теплинского. После некоторые российские источники утверждали, что это удаление было связано именно с озвученной им цифрой жертв.

BBC и издание "Медиазона", называющее себя оппозиционным, подтвердили, что по состоянию на 30 июля в ходе боевых действий было убито не менее 1800 военнослужащих ВДВ РФ. По их данным, соотношение убитых и раненых составляет в среднем 1:3 (если не чуть больше) для российских сил в Украине.

"Минобороны России, возможно, также пыталось подвергнуть цензуре раскрытие Теплинским подробностей о новых формированиях ВДВ, поскольку министр обороны Сергей Шойгу и другие военные чиновники ранее обсуждали создание других формирований, но не уточняли их названия и точную подчиненность существующим частям", – предположили в ISW.

Там подчеркнули, что ранее этот же генерал-полковник воспользовался так называемым днем защитника отечества в России 23 февраля, чтобы раскритиковать начальника генерального штаба и командующего оккупантами Валерия Герасимова по поводу масштабов российских потерь в Украине.

Напомним: еще в средине июля в РФ ходили слухи об увольнении и даже готовящейся ликвидации Михаила Теплинского на фоне устроенных "чисток" в высшем командовании войск страны-агрессора.

Но на днях этот военачальник вышел из тени и внезапно заговорил о формировании Россией двух новых полков ВДВ и воссоздании 104-й дивизии. По его заявлениям, одна батарея новой артиллерийской бригады, предположительно этого формирования десантников-оккупантов, уже воюет в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, после восстания "Вагнера" в России усилили аппарат безопасности и продолжили "чистку" командования оккупантов. Пропагандисты писали, якобы с начала войны против Украины кремлевские власти освободили по меньшей мере восемь военачальников, не назначив их повторно на новые должности.

