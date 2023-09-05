'Где пруфы?' Россияне устроили истерику из-за заявления ведомства Шойгу об успешном сбитии дронов

Граждане страны-террориста России устроили очередную истерику из-за атаки беспилотинков. Минобороны РФ отчиталось, что все БПЛА были "успешно" сбиты системами противовоздушной обороны, однако россияне не поверили в очередные легенды военного ведомства.

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Взрывы в Московской области оккупанты аргументировали тем, что обломки БПЛА якобы упали рядом с гаражом, в котором находились газовые баллоны. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

По информации российского минобороны, в ночь на 5 сентября была совершена атака с помощью БПЛА на территории РФ. Ведомство военного преступника Сергея Шойгу отчиталось, что беспилотник якобы был уничтожен над Калужской областью.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выдал, что ещё один БПЛА, который пытался осуществить атаку на столицу государства-террориста, якобы был сбит в Истринском районе Московской области.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в его регионе прогремели взрывы. Он отчитался, что БПЛА якобы был сбит силами ПВО, а разрушений и пострадавших нет.

"Обломки сбитого системой ПВО украинского БПЛА упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области. Во время пожара последовало несколько сильных взрывов. В данный момент информации о пострадавших нет", – объяснили пропагандисты взрывы.

Граждане РФ потребовали от минобороны доказательств, что обломки БПЛА упали на гараж. Россияне усомнились, что взрывы в Московской области были вызваны именно баллонами в гараже.

Вместе с тем, россияне устроили истерику, что на территории России все чаще происходят взрывы и атаки БПЛА. Граждане страны-террориста жалуются, что с такими темпами скоро начнут атаковать Санкт-Петербург и задались риторическим вопросом, когда же прекратятся атаки БПЛА.

Напомним, в стране-агрессоре России утром 5 сентября пожаловались на новую атаку БПЛА. В Московских аэропортах снова задерживали рейсы – план "Ковер" был объявлен во "Внуково".

Ранее сообщалось, что 1 сентября в РФ снова раздались взрывы, власти сообщили о сбитии дрона "без пострадавших и повреждений", однако разговоры россиян в пабликах свидетельствуют, что беспилотник был не один и они "пережили" целую серию взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители государства-террориста России в очередной раз пожаловались на НЛО. В этот раз неизвестный объект в небе россиянам привиделся в Ленинградской области. Более того, напуганные россияне выдали, что НЛО якобы прилетело из Латвии.

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