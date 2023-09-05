В России пожаловались на новую атаку БПЛА: дроны якобы летели на Москву

В стране-агрессоре России утром во вторник, 5 сентября, пожаловались на новую атаку БПЛА. В Московских аэропортах снова задерживали рейсы – план "Ковер" был объявлен в аэропорту Внуково.

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Также самолеты задерживали на вылет и взлет в Домодедово и Шереметьево. В министерстве обороны РФ заявили, что якобы "сбили БПЛА" над Калужской областью.

В атаке российское ведомство традиционно обвинило Украину. Там выдали, что якобы силами ПВО был уничтожен дрон самолетного типа.

В свою очередь, ресурс Flightradar24 показывал отсутствие каких-либо самолетов в воздушном пространстве над Москвой в это время.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА также сбили в Истринском районе. По его словам, беспилотники летели на российскую столицу.

Собянин утверждает, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков "предварительно нет", однако на месте работают экстренные службы.

Напомним, что 1 сентября в РФ снова раздались взрывы, власти сообщили о сбитии дрона "без пострадавших и повреждений", однако разговоры россиян в пабликах свидетельствуют, что беспилотник был не один и они "пережили" целую серию взрывов.

Собянин заявил, что силы российской противовоздушной обороны "сбили" БПЛА рядом с Люберцами. Однако он не уточнил, что на месте вспыхнул сильный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР МО заявили, что в Люберцах 1 сентября вспыхнул пожар в цехе по производству электроники для ракет. Там могли сгореть компоненты и комплектующие к "Калибрам", которыми страна-агрессор атакует Украину.

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