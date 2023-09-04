Никакой паники? В Ленинградской области пожаловались на 'прилетевшее из Латвии' НЛО: объявляли план 'Режим'

Жители государства-террориста России в очередной раз пожаловались на НЛО. В этот раз неизвестный объект в небе россиянам привиделся в Ленинградской области.

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Более того, напуганные россияне выдали, что НЛО якобы прилетело из Латвии. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Из-за неизвестного летающего объекта в Ленинградской области объявляли план "Режим". Объект заметили на высоте двух километров.

"С ним пытались установить связь, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ. Но спустя 30 минут неизвестный аппарат исчез так же неожиданно, как и появился. После план "Режим" сняли", – выдали пропагандисты.

Каким образом российские силовики пытались установить контакт с НЛО, которое якобы находилось на высоте двух километров, пропагандисты не сообщают. Вместе с тем отмечается, что минобороны РФ никака не комментировало "появление" неизвестного объекта в небе над Ленинградской областью.

Что подразумевает под собой план "Режим", не уточняется. Мероприятия по обеспечению безопасности под таким названием прежде ни разу не упоминались в российских СМИ.

Напомним, в мае 2023 жительница Санкт-Петербурга увидела в небе "беспилотник" и подняла на ноги местную полицию. Оказалось, что это была обычная чайка. Позже в районе одного из ТРЦ так называемые правоохранители заметили что-то похожее на БПЛА, но он быстро улетел. Поблизости не было никого, кто бы мог управлять дроном.

Ранее сообщалось, что в российском Брянске вечером 30 августа прогремели взрывы. Местные жители в социальных сетях заявили, что слышали как минимум два сильных взрыва около 21:00, а после 00:30 – они повторились.

В ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали, что на аэродроме в Пскове (РФ) были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно, ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

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