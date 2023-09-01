В Москве в очередной раз заявили об атаке БПЛА и плане 'Ковер': в аэропортах задерживали рейсы

В стране-агрессоре России очередное утро началось с предупреждения об угрозе атаки БПЛА. Из-за нее в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в который раз объявили план "Ковер".

Видео дня

Российские Telegram-каналы отметили, что задержаны несколько самолетов на вылет и прилет. Информация распространилась около 06:30 пятницы, 1 сентября.

Уже спустя час мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что город вновь "подвергся атаке беспилотников". По его словам, силы российской противовоздушной обороны "сбили" БПЛА рядом с Люберцами.

"Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам день знаний!" – высказался глава столицы страны-агрессора.

Напомним, что режим "Ковер" в РФ объявляют, если в небе отмечены "нежелательные летательные объекты".

Накануне, утром 31 августа, по этой же причине в "Домодедово" и "Внуково" задержали на вылет и прилет более 40 рейсов. Тогда московские власти заявили, что российская противовоздушная оборона "успешно сбила" один беспилотник, летевший на столицу РФ.

После на атаку БЛПА уже жаловались в Брянске. Минобороны РФ заверило, что ПВО и росгвардейцы "уничтожили" аж четыре дрона. В то же время россияне жаловались, что в городе было очень громко, а журналисты признали падение беспилотника на гостиницу управления делами и возле региональной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, в течение августа 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летательные аппараты. Примечательно, что большинство из них достигли своих целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!