Фейк и постановка: россияне, улыбаясь, высказали свое мнение о зверствах оккупантов в Буче. Видео
Граждане страны-агрессора России хорошо осведомлены о том, что их военные делали с мирными украинцам в Буче и других оккупированных городах. Однако большинство из них поверили в ложь пропаганды РФ о том, что все это якобы "фейк и постановка".
Такие ответы россияне давали на вопрос о Буче от журналистов издания "Настоящее время". Примечательно, что о зверствах россиян и геноциде украинцев они говорили с улыбками на лицах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Они подстроили так, как будто наши убили гражданское население...Да, я смотрю телевизор, а что мне делать?", "Буча это фейк, это сами же украинцы все и делают", "То, что освещают украинские телеканалы, это неправда. Я не верю просто в это. Очень все сложно, простому человеку сложно разобраться", "Это провокация", "Это абсолютный фейк, там даже тела лежат неестественно", – говорили жители Екатеринбурга.
В основном это те россияне, которые получают информацию из телевизора. Те же, кто почитал и западные СМИ, начали говорить про то, что "все неоднозначно" и "везде пропаганда, с обеих сторон". Хотя даже британская разведка подтвердила, что тела убитых в Буче лежали там с конца марта, когда город был под оккупацией.
И лишь единицы людей признавали правду и осознавали весь ужас того, что совершили российские оккупанты в Украине, говорили, что это недопустимо. В основном они из-за страха отказывались что-либо комментировать.
"Это страшно. И расплата наша, всей страны будет за это очень ужасной. Германия до сих пор платит репарации, еще с 1945. Что нас ждет – неизвестно", – сказала одна из опрошенных.
Напомним, что на сайте российского пропагандистского телеканала "Звезда" случайно признали зверства российских оккупантов в Буче Киевской области. Сделали это пропагандисты МО РФ, пытаясь отвести от себя все подозрения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта украинские войска освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.
В городе обнаружили братскую могилу, где находились около 280 человек. Кроме того, прямо на улицах лежали жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.
В сети появилось еще одно подтверждение зверств российских оккупантов в Буче. Житель города рассказал, как россияне пытали и убивали бучанцев и как страшны были последние часы жизни украинцев, попавших в лапы карательных отрядов кадыровцев.
Бывший пленный россиянин, который теперь воюет за Украину, рассказал о зверствах бывших соотечественников в Буче под Киевом. Он вспомнил разорванных на куски маленьких украинских детей, тела которых видел в уничтоженном городе, где зверствовали оккупанты.
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