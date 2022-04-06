Фейк и постановка: россияне, улыбаясь, высказали свое мнение о зверствах оккупантов в Буче. Видео

Граждане страны-агрессора России хорошо осведомлены о том, что их военные делали с мирными украинцам в Буче и других оккупированных городах. Однако большинство из них поверили в ложь пропаганды РФ о том, что все это якобы "фейк и постановка".

Такие ответы россияне давали на вопрос о Буче от журналистов издания "Настоящее время". Примечательно, что о зверствах россиян и геноциде украинцев они говорили с улыбками на лицах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Они подстроили так, как будто наши убили гражданское население...Да, я смотрю телевизор, а что мне делать?", "Буча это фейк, это сами же украинцы все и делают", "То, что освещают украинские телеканалы, это неправда. Я не верю просто в это. Очень все сложно, простому человеку сложно разобраться", "Это провокация", "Это абсолютный фейк, там даже тела лежат неестественно", – говорили жители Екатеринбурга.

В основном это те россияне, которые получают информацию из телевизора. Те же, кто почитал и западные СМИ, начали говорить про то, что "все неоднозначно" и "везде пропаганда, с обеих сторон". Хотя даже британская разведка подтвердила, что тела убитых в Буче лежали там с конца марта, когда город был под оккупацией.

И лишь единицы людей признавали правду и осознавали весь ужас того, что совершили российские оккупанты в Украине, говорили, что это недопустимо. В основном они из-за страха отказывались что-либо комментировать.

"Это страшно. И расплата наша, всей страны будет за это очень ужасной. Германия до сих пор платит репарации, еще с 1945. Что нас ждет – неизвестно", – сказала одна из опрошенных.

Напомним, что на сайте российского пропагандистского телеканала "Звезда" случайно признали зверства российских оккупантов в Буче Киевской области. Сделали это пропагандисты МО РФ, пытаясь отвести от себя все подозрения.

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