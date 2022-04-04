Минобороны России случайно 'призналось' в зверствах своих солдат в Буче. Фотофакт

На сайте российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, случайно признали зверства российских оккупантов в Буче Киевской области. Сделали это пропагандисты МО РФ, пытаясь отвести от себя все подозрения.

Заявляя о "выходе из Бучи российских войск еще 30 марта", недоумки из российского Минобороны не удалили публикации, подтверждающие присутствие оккупантов в городе, где они убили сотни человек, еще 1 апреля. Об этом сообщило местное издание BUCHA LIVE.

"Минобороны РФ сегодня: "рос. войска вышли из Бучи еще 30 марта". Также минобороны, 1 апреля: "Буча и другие населенные пункты находятся под полным контролем рос. войск". Сами документируют свои преступления!" – отметили бучанские журналисты.

Видео дня

На выложенных журналистами скриншотах с сайта "Звезды" видно, что утром 1 апреля Минобороны РФ еще кичилось присутствием оккупантов из морской пехоты и воздушно-десантных войск в Буче.

А уже 3 апреля у Шойгу завели привычную песню про "нас там нет" с 30 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спустя почти сутки после того, как мир увидел, как изверги из путинской армии убивали, насиловали и пытали мирных граждан в Буче, Минобороны РФ разродилось лживым заявлением. Они цинично отрицают зверства своей армии, многочисленные доказательства пыток и казней называют "фейками киевского режима".

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