Простреленные затылки и вырезанные щеки: очевидец рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче. 18+

В сети появилось еще одно свидетельство о зверствах российских оккупантов в Буче на Киевщине. Житель города рассказал, как россияне пытали и убивали бучанцев и как страшны были последние часы жизни тех украинцев, которые попали в лапы карательных отрядов кадыровцев.

Свидетельница преступлений путинской армии в Буче сам чудом выжил, хотя его уже собирались расстреливать. Исповедь мужчины о пережитом ужасе была опубликована в Telegram-канале BUCHA LIVE.

Муж рассказал, что он вместе еще с сотней бучанцев, среди которых были женщины, дети и пожилые люди, прятались в укрытии возле городского стеклозавода. Там их обнаружили русские оккупанты, когда зашли в город.

"Первые военные РФ, зашедшие к нам в укрытие, никого не трогали. Дали нам своих пайков и сказали не выходить 1-2 дня. Пообещали, что после зачистки нас отпустят. Через два дня к нам зашел уже другой отряд. Эти тоже сказали сидеть несколько дней и не выходить. Пока мы находились в укрытии, на улице уже собралось более 50 единиц техники и очень много личного состава. Среди военных были буряты, белорусы и россияне", - рассказал мужчина.

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Через неделю всех заложников россияне вывели на улицу. Детей, женщин и пожилых людей отпустили, а мужчин оставили.

"Меня и еще 14 ребят поставили на колени и забрали телефоны. Нас раздели, начали искать тату с националистическими символами (гербы, руны и тп.). Не нашли. Ребят, у которых нашли фотографии техники, или какие-то понравившиеся им чаты, убивали сразу. Кому-то стреляли в бок и говорили: "это чтобы домой не спешил", - говорит бучанец.

Тех мужчин, которых не застрелили сразу, беспощадно избивали. При этом расспрашивали, где базируется терроборона и по каким адресам живут участники АТО/ООС. Жертва путинских оккупантов констатирует: видно было, что они получают удовольствие от издевательств над украинцами.

"После побоев к моей голове поднесли автомат и произвели выстрел у уха, а затем ударили прикладом по голове. В результате нас отпустили. Из 15 ребят осталось 6. Я не мог поверить, что остался жив", - говорит мужчина.

Вскоре после этого в Бучу вошли первые карательные отряды Кадырова. То, что творили они, превзошло даже зверства россиян.

"4 дня они ездили и убивали всех, кого видели на улице. Я наблюдал, как они убили дедушку, который просто сидел на скамейке. Мы каждый день кого-то хоронили. Ложили тела в ковш трактора, а потом, когда они не видят, копали могилы и относили их туда. Те, кого нам все же удавалось похоронить, были с простреленными затылками, вырезанными щеками и другими следами насилия", - вспоминает о пережитом украинец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минобороны РФ ложью ответило на резню в Буче. У Шойгу заявили, что тела замученных и убитых украинцев – это "фейки киевского режима".

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