Британская разведка подтвердила, что тела убитых в Буче лежали с конца марта. Фото

Британские разведчики подтвердили, что тела убитых солдатами российской армии жителей Бучи под Киевом, лежали на улицах города с конца марта. Это видно на опубликованных спутниковых снимках.

Об этом сообщили на Twitter-странице Министерства обороны Британии с ссылкой на данные разведки по состоянию на вторник, 5 апреля. На спутниковых кадрах от 21 марта видно как минимум восемь тел убитых.

"Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не менее восьми опознанных тел, лежащих на улице Бучи Киевской области. Буча была оккупирована российскими вооруженными силами до 31 марта 2022 года", – говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

Эти снимки развенчивают очередной фейк Министерства обороны России, где заявляют, что во время пребывания российских военных в Буче якобы не пострадал ни один местный житель, а фото убитых людей являются постановочными. Как известно, войска РФ выгнали из Бучи 31 марта. То есть, эти люди были убиты, когда город находился под контролем оккупантов.

Отметим, что ранее спутниковые снимки Бучи сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, также опровергли утверждение РФ, что убийство мирных жителей якобы произошло после того, как оккупанты покинули город.

На кадрах видно, что некоторые тела лежали на улицах несколько недель еще с середины марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, спутниковые снимки показали, что первые признаки наличия братской могилы в Буче были замечены еще 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!