В освобожденной Буче нашли братскую могилу на 280 человек, – мэр города

В Буче, Киевской области, которую 1 апреля освободили от оккупантов, обнаружили братскую могилу. В ней похоронены 280 человек.

Об ужасе, который оставили после себя российские фашисты, сообщило издание AFP со ссылкой на мэра города Анатолия Федорука. Кроме того, прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленными солдатами РФ, отметил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Эти люди не служили в армии. У них не было оружия. Они не представляли никакой угрозы. Сколько еще таких случаев происходит сейчас на оккупированных территориях?" – подчеркнул чиновник.

Он акцентировал, что Россия ведет войну на уничтожение украинской нации.

"Но мы не просим сочувствия. Мы не просим лайков. И мы точно не просим воевать за нас с Россией. Мы просим только одного: дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить мирное население. Все остальное мы сделаем сами", – подчеркнул Подоляк.

Напомним: в четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов город Буча Киевской области. Во время проверки территории города, во дворе одного из зданий были обнаружены тела расстрелянных местных жителей. У некоторых были связаны руки.

На опубликованном снимке можно увидеть тела погибших мирных жителей, которых оккупанты расстреляли во дворе одного из зданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подвале одной школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий. Солдаты войск страны-агрессора справляли нужду буквально в нескольких метрах от того места, где спали и употребляли пищу.

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