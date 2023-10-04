'Дойти до Львова – не такая большая проблема': на росТВ размечтались о захвате Украины и вспомнили о Беларуси. Видео

На шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой выдали, что РФ якобы "все равно заберет" Украину, поскольку "дойти до Львова – не такая большая проблема". При этом в Москве надеются на помощь Северной Кореи – вся проблема якобы в том, какую цену хочет заплатить страна-агрессор за войну.

Циничное заявление сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев в очередном выпуске "60 минут" на пропагандистском канале "Россия 1". По его мнению, Россия якобы "все равно заберет" Украину, поскольку никто якобы не будет против (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Украину мы все равно заберем. Ну, кто там будет, ну, кто против нас вообще? Еще Северная Корея примкнет. Кто там может что-то сказать вообще от Японии до Лиссабона, вот это вот правда. Вообще все будет тишина и для Америки это будет большая проблема", – выдал гость Скабеевой.

По его мнению, дойти до Львова для оккупационных войск РФ якобы нетрудно. При этом он решил сравнить Украину с соседней Беларусью.

"Дойти до Львова – не такая большая проблема. Мы Беларусь всего за полтора месяца освободили, ну, и здесь то же самое. Другой вопрос, какими жертвами, какими потерями", – сказал Журавлев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандист Кремля Дмитрий Лекух выдал, что Запад якобы сам придумал план, согласно которому Украину якобы хочет "отдать" Москве. Цивилизованный мир якобы желает того, чтобы РФ нанесла украинцам больше потерь.

– Пропагандистка Симоньян внезапно предложила ответить на военную помощь Запада Украине ядерным взрывом над Сибирью, который должен вывести из строя все спутники. Россияне в сети призвали применить ядерку "у нее над головой", а в Мосгордуме просят СК и МВД РФ привлечь Симоньян к ответственности.

– Рупор Кремля Соловьев закатил истерику из-за того, что "Яндекс" назвал его пропагандистом, а Дмитрия Гордона – журналистом. Он признался, что именно поэтому не любит российский поисковик.

– Также Соловьев ополчился на комика Гарика Харламова из-за песни того о санкциях и предложил отправить юмориста на фронт воевать против Украины.

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