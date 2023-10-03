'Твари вы': Соловойов устроил истерику из-за 'ярлыка', который дал ему поисковик 'Яндекс'. Видео

Поисковик "Яндекс" обозвал известного прокремлевского журналиста Владимира Соловьева "пропагандистом". Такая "несправедливость" вызвала у него истерику.

О своей обиде рупор Кремля рассказал в эфире одной из своих передач на росТВ. Он заявил, что не любит систему "Яндекс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Набираю "Дмитрий Гордон" – "украинский журналист". Набираю "Владимир Соловьев" – "российский пропагандист". Твари вы кон**ные!" – кричал Соловьев.

Видео дня

Напомним, ранее Соловьев выразил возмущение из-за "измены" армян. Он заявил, что "русский солдат" их якобы защищает, а вместо этого получает "плевки в лицо".

"Русский солдат спасает и получает в спину толчки и плевки в лицо от подонков, которые получили американские гранты и обслуживают Пашиняна", – заявил пропагандист.

А перед тем Соловьев устроил на публику истерику, потому что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги в поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал "предателями". Он отметил, ссылаясь на данные "компетентных органов", что 25 тыс. граждан РФ помогают средствами украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандист Соловьев размечтался об уничтожении спутниковой системы "Старлинк" Илона Маска. Он заявил, что эта система "обслуживает войну", а такое использование спутниковой связи "является нарушением контракта".