'Все равно нам отдадут': на росТВ размечтались о захвате Украины. Видео

Российские пропагандисты не прекращают озвучивать свои агрессивные намерения в отношении Украины. В очередной раз россияне выдали, что мечтают полностью захватить Украину.

Также на росТВ продолжают фантазировать о потерях Украины в войне. Фрагмент абсурдного пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист Дмитрий Лекух, который называет себя "журналистом и политическим обозревателем", выдал, что Запад якобы сам придумал план, согласно которому Украину "отдадут" государству-террористу России.

При этом он заявил, что цивилизованный мир якобы заинтересован в том, чтобы Россия нанесла Украине как можно больше потерь и разрушений.

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"Они будущее уготовили Украине. Это было с самого начала. Куда они из Киева посольства увезли? Они нам ее всю отдадут. Просто задача сейчас – отдать ее в максимально раздолбанном состоянии и с максимальным количеством уничтоженного демографического ресурса, который тоже не хочется, чтобы достался России", – заявил пропагандист.

Кремлевский рупор добавил излюбленную фразу российских пропагандистов о так называемых "англосаксах", которые не хотят, чтобы России достался "демографический ресурс" Украины.

Напомним, российские пропагандисты в очередной раз оконфузились своими рассказами о "процветании" страны-агрессора. Телеканал "Россия 1" выпустил целый сюжет о развитии Калининградской области, однако вместо Калининграда показал польский город Эльблонг.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза и бывший президент страны-агрессорки России Дмитрий Медведев размечтался о присоединении новых украинских территорий. Также он в очередной раз пригрозил уничтожением власти в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев объявил лидеров западных стран "нацистами". Руководителей суверенных демократических государств он обозвал "сумчатыми животными" и "чумными блохами".

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