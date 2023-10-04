'Это клиника': россиян разозлило предложение Симоньян устроить ядерный взрыв в РФ, на нее пожаловались в СК и МВД

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила осуществить термоядерный взрыв над Сибирью. Россиян разозлила неадекватная фантазия прокремлевской журналистки – они призвали применить ядерку "у нее над головой" или "упаковать" женщину в соответствующее медучреждение.

Об этом граждане РФ написали в комментариях к видео Симоньян в Telegram-каналах. Пропагандистка заверила соотечественников, что последствия будут "замечательными": ядерной зимы и болезней, как предполагается, не будет, только выйдет из строя вся электроника и спутники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ответ помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев заявил, что "подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже об их дикости и бессмысленности". Он призвал правоохранительные органы, а именно СК и МВД, проанализировать заявления пропагандистки и привлечь ее к ответственности.

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"Это клиника", "Может, лучше это чучело на специальную военную операцию отправим?", "Совсем е**лась старуха, сдайте ее уже в дурдом", "На принудительное лечение ее давно пора отправить", "Е*ните ядеркой над ее головой", "Логика вышла из чата", "Призыв к терроризму?", "Таблетки не пьет?", "Все правильно! Ща подорвем Сибирь, и НАТО о***ет, как мы можем! Типа, видали, как мы своих раз***ваем? Представляете, что с вами будет?" – писали возмущенные россияне.

Напомним, Симоньян "авторитетно" утверждала, что от взрыва над Сибирью "ничего не будет", хотя наверняка забыла, что там тоже живут люди. Главное, что ее радует в сложившейся ситуации, что вся электроника выйдет из строя, ведь это решит проблему самой пропагандистки – ей не придется объяснять своим детям, почему у них нет гаджетов.

"Мы вернемся с вами в 1993 год. Проводные телефоны. И я вам скажу, прекрасно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Это самая гуманная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого", – уверяет Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Симоньян пожаловалась, что напротив ее родового дома в Адлере упал беспилотник. Сторонница российского диктатора рассказала, что там живут ее родственники с детьми, и традиционно разразилась угрозами.

– Также пропагандистка издала, что армяне должны "кланяться" государству-террористке России. По ее версии, этот народ якобы обязан РФ тем, что до сих пор существует.

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