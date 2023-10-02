Соловьев предложил отправить Харламова на войну в Украину, но открыл ящик Пандоры

Опальный российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в бешенство от шуточной песни резидента Comedy Club Гарика Харламова о санкциях против РФ и отсутствии плана у руководства страны. Кремлевский шут в присущей себе манере сначала попробовал пристыдить комика за текст его "музыкального произведения", а затем предложить отправить Харламова на войну в Украину.

Соловьев, возвеличивая российских оккупантов-убийц, предложил юмористу спеть свою песенку "пацанам на фронте". Впрочем, вместо того, чтобы поддержать пропагандиста, россияне закидали его гневными и язвительными комментариями, в которых, в частности, интересовались, не хочет ли рупор Кремля отправиться на войну сам или отправить туда сыновей.

Кроме того, интернет-пользователи не понимают, почему Соловьев воспринимает и преподносит отправку на фронт как наказание, если сам же возвеличивает захватчиков и их "долг перед родиной". Пропагандиста даже успели обвинить в дискредитации армии РФ.

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Напомним, Харламов в новом выпуске Comedy Club исполнил песню на мотив композиции "Дельтаплан" Валерия Леонтьева: "А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?"

Блюститель кремлевских методичек взъелся на соотечественника и взялся за "цензуру" его шуточной песни: "Очень смешно, давайте вместе посмеемся… Я не хочу быть смертельно серьезным. Ребята вообще работают на замечательном канале. А вы знаете, что в стране происходит? Есть ли какой-то план? Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт, чтобы вы поняли, что в мире происходит. Спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются!"

В YouTube-программе "В тренде" ведущий задал вполне логичный вопрос, послушав "патриотический" спич одного из главных Z-моралистов России: "Это что ж получается, Соловьев угрожает Харламову отправкой на фронт? Получается, отправка на фронт, в понимании Соловьева, – это наказание. Не попахивает ли это дискредитацией минубийства РФ, особенно на фоне нового указа Путина о мобилизации 130 тысяч новобранцев. Напишите комментарий, что думаете по этому поводу, а заодно напишите на Соловьева донос".

Своими высказываниями опальный путинист открыл настоящий ящик Пандоры, из которого на него посыпались подобные комментарии: "Хорошо бы Соловьеву своих детей послать, в первую очередь", "Соловьев не только загонит всех россиян на передовую, но еще и передаст ВСУ координаты, где они находятся", "Пускай помет отправляет своего сына", "Соловьев, это твоя какая страна воюет? Может Африка. А в России же СВО обычная, всё по плану притом", "Соловьева и Шахназарова тоже бы на СВО и не на три часика, сфоткаться в безопасном месте и потом кричать я там был, я патриот. Соловьем заливаться, когда тебе платят огромнейшие деньги, не под пулями разговор вести.Так оба бы рты закрыли. Про детей чиновников высшего состава ни-ни. Как-то избирательный патриотизм", "Соловей, отправь своих детей воевать и детей всех чиновников", "Только после вас, Соловьев. Как же давно хочется вас туда командировать до самого окончания сво".

Ранее OBOZREVATEL писал, где прячутся дети пропутинских звезд и почему не спешат возвращаться в Россию. Сын Соловьева, например, уже много лет наслаждается жизнью в Великобритании. Там он не только учится, но и зарабатывает на жизнь позированием перед камерой с длинными ногтями и макияжем. Все подробности – в нашем материале.

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