''Освобождение России набирает обороты'': бойцы Русского добровольческого корпуса побывали в Брянской области. Видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса активно работают над освобождением России от режима ее кровавого президента Владимира Путина. В четверг, 6 апреля, провели учения в Брянской области и пообщались там с местными жителями.

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Соответствующий ролик опубликован в Telegram-аккаунте РДК. В нем показаны кадры учений и разговор с жителем села Случовск (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня бойцы Русского добровольческого корпуса снова посетили Брянскую область! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК так же смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться, на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты!" – сказано в сообщении.

Отмечается, что губернатор Брянской области Александр Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ". Однако бойцы заявили, что это чистой воды ложь.

"Мы – Русский добровольческий корпус. То самое подразделение, которое борется с Путиным, с его армией. Скажите, как называется это село, где мы сейчас. – Случовск. – Область? – Брянская. – Брянская область – родина наша. Наша родина. А до Москвы далеко отсюда?" – таким был диалог военных с местным мужчиной.

Солдат дал собеседнику листовку с информацией о противостоянию режиму Путина и посоветовал ближайшие два часа оставаться в укрытии, так как шли обстрелы.

"Идет бой с путинским режимом. Пожалуйста, займите укрытия!" – призвал военный РДК, пожелав мужчине хорошего дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пожаловались на "украинскую ДРГ", якобы попытавшуюся проникнуть в Брянскую область 6 апреля. Российские пограничники заявили, что в группу входили 20 диверсантов.

Позже Богомаз действительно похвастался, что российские оккупанты "нанесли противнику огневое поражение".