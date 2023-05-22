В Кремле отреагировали на прорыв 'ДРГ' в Белгородскую область

В России отреагировали на заход добровольцев легиона "Свобода России" и РДК в Белгородскую область. О "попытке прорыва диверсионной группы" доложили российскому президенту Владимиру Путину.

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Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, пишут пропагандисты РФ. Он уверил, что сейчас "ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы".

"Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России – верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – выдал Песков.

Он также заявил, что граждане РФ зашли на территорию России, чтобы "отвлечь внимание" от грандиозной "победы" российской армии в Бахмуте.

"Цель украинской диверсии в Белгородской области – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска", – сказал Песков.

Между тем, пока в Кремле рассказывают, как ловко российские военные и пограничники "выдавливают" российских добровольцев из Белгородской области, последние отчитались об "освобождении" населенных пунктов Козинка и Гора-Подол и известили о начале штурма Грайворона.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что операцию проводят исключительно россияне с гражданством РФ.

"Ответственность за события взяли на себя граждане России из "РДК" - "Русского добровольческого корпуса" - и легиона "Свобода России". Украина приветствует решительные действия оппозиционной к преступному агрессивному путинскому режиму силы", – сказал Черняк.

Он подчеркнул, что "события вооруженных выступлений и акций протеста со стороны сил сопротивления внутри РФ приобретают признаки тенденции, что дает основания прогнозировать продолжение процесса демилитаризации агрессивной путинской России".

"Мы подтверждаем, что легион "Свобода России" и "РДК" тесно сотрудничают и взаимодействуют с ГУР Минобороны Украины", – сообщил представитель военной разведки.

Напомним, утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить Россию от "тирании Кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон. Чуть позже россияне отчитались об "освобождении" населенного пункта Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявивший, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения РФ и ФСБ "принимают меры".

Тем временем в ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области. Ее ключевая цель - создание "зоны безопасности" для защиты гражданского населения Украины.