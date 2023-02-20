Истерика не стихает: в России визит Байдена в Украину назвали ''демонстративным'' унижением РФ

Граждане государства-террориста России продолжают биться в истерике из-за визита президента США Джо Байдена в Украину. Россияне, которые развязали полномасштабную войну против нашей страны, назвали приезд американского лидера в Киев "демонстративным" унижением РФ.

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При этом пропагандисты назвали свои же бредни о "войне со всем Западом" "рассказами для детей". Об этом пишут кремлевские пропагандистские Telegram-каналы.

По словам пропагандистов, визит американского лидера в столицу Украины стал "демонстративным" унижением для России. При этом рассказы о нанесении удара гиперзвуковым оружием по лидеру Запада в РФ посоветовали "оставить для детей".

Более того, пропагандисты настолько расстроились из-за приезда Байдена в Украину, что поставили под сомнение ахинею о "священной войне с Западом и НАТО", о которой постоянно рассказывают гражданам страны-агрессора.

"Наверное, в священной войне случаются обеденные перерывы", – написали в истерике пропагандисты Кремля.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Предварительно визит американского президента не анонсировался. Позже приезд Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины.

В свою очередь, граждане страны-террориста РФ в очередной раз проявили свою агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению.

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