"Отряды Путина" записали обращение к Маску и выставили ему требования. Видео

Российские пенсионеры из "Отрядов Путина", ранее потребовавшие закрыть социальную сеть Clubhouse, записали открытое письмо к американскому изобретателю Илону Маску с предложением "пойти на компромисс".

Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале общественной организации в среду, 10 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Представители российского движения пожилых людей выстроились перед камерой и зачитали письмо на двух языках. Сперва одна женщина читала текст из бумажки на ломанном английском, потом другая – перевод на российском.

"Мы провели не одно совещание и пришли к выводу: если вы пойдёте на наши условия, мы готовы к компромиссу", – заявила россиянка.

Бабушки и дедушки потребовали ограничить время пребывания в Clubhouse пятью часами, пускать туда только совершеннолетних пользователей, а их устроить администраторами в российский офис соцсети "для гарантий соблюдения договоренностей".

К Маску они обращались "Илон Эрролович". Также "отряды" потребовали разместить главный офис Clubhouse в Краснодаре.

Свое открытое письмо к миллиардеру пенсионеры пояснили тем, что требовали полного закрытия новой социальной сети, но после этого якобы получили большое количество просьб "найти возможность для работы Clubhouse в России".

Отметим:

у Clubhouse есть два основателя: бывшие разработчики из Google Пол Дэвисон и Роган Сэт. Маск принес социальной сети всплеск популярности, когда присоединился к платформе.

Кроме того, в Clubhouse появился основатель Facebook Марк Цукерберг, многие другие звезды.

Приложение, основанное на голосовом общении, было запущено в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в Clubhouse. В Кремле это назвали "очень интересным предложением".

Впоследствии пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что они не смогли выяснить, для чего миллиардер отправлял приглашение Путину. По его словам, случилось "недоразумение".