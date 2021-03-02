У Путина окончательно ответили на общение с Маском в Clubhouse

В Кремле сообщили, что не смогли выяснить, зачем основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина в соцсеть Clubhouse.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сказал, что возможно произошло недоразумение со стороны американского предпринимателя, передает "Интерфакс".

"Наверное, было какое-то недоразумение, так как мы задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Или оно не имеет отношения к Маску. Мы не получили никакого ответа", – сказал он.

Песков также добавил, что тема общения Путина и Маска "скорее всего, уже исчерпана".

Напомним, что Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в социальной сети Clubhouse.

Позже в Кремле назвали "очень интересным предложением" возможное общение Путина с Маском.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск назвал возможную причину для Третьей мировой войны, цитируя президента РФ Владимира Путина.