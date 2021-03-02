Пенсионеры из 'Отрядов Путина' потребовали закрыть Clubhouse, который 'убивает Россию'. Видео

Представители российской общественной организации "Отряды Путина" потребовали закрыть социальную сеть Clubhouse, потому что она якобы убивает их страну.

Видео обращения в Telegram опубликовал офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан. На нем люди пенсионного возраста возмущаются, что в соцсети "творится бардак, притон и сплошная аморальность" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы требуем немедленно закрыть образовавшуюся социальную сеть Clubhouse. Там начинается бардак, притон… сплошная аморальность. Пока она еще не разбрелась по России семимильными шагами… пьянство угрожает всему… гибнет молодежь от этого", – сказано в обращении.

По мнению пенсионеров, соцсеть погубит российскую молодежь, потому что они ночами просиживают в ней.

"Скучали по боевым отрядам Путина? Бойбабульки вышли на тропу войны с "Клабхаусом". Скоро ТікТок", – прокомментировал с иронией Штефан.

(Видео Telegram Анатолия Штефана)

Clubhouse – социальная сеть, в которой общение ведется с помощью аудиосообщений. Ее в апреле 2020 года основали бывшие сотрудники Google Пол Дэвисон и Роган Сет.

Присоединиться к дискуссиям или просто создать свой профиль там можно только по приглашению. Также можно встать в виртуальную очередь или купить приглашение на eBay и Alibaba.

Широкую популярность соцсеть обрела совсем недавно, когда к ней присоединились основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Tesla Илон Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск пригласил в Clubhouse президента Владимира Путина.