Будут забирать на войну прямо из школы: Госдума одобрила поправку о возрастном цензе контрактников

Государственная дума Российской Федерации одобрила поправку о возрастном цензе контрактников. Это позволит заключать контракт с вооруженными силами России сразу после школы.

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Об этом сообщила оппозиционный российский политик Любовь Соболь. "Эта поправка была в списке, который вчера приняли в Госдуме сразу во втором и третьем чтении", – отметила она.

Сейчас, согласно российскому законодательству, до заключения контракта нужно окончить техникум или прослужить по призыву хотя бы первые три месяца. А теперь такое право получат 18-летние выпускники школ.

Служащих по контракту минобороны РФ может законно отправлять на войну. Таким образом россиян будут забирать на войну прямо из школы.

"При этом расторгнуть его до конца войны (или пока не получат инвалидность или умрут) они уже не смогут. При этом известны случаи, когда и срочников военные командиры заставляют подписывать контракт всё с той же целью – отправить на войну в Украине", – отметила Соболь.

Напомним, Госдума России большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправлять мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине. Уклонистов ожидает ряд ограничений, а отсутствие у призывника приложения Госреестра, доступа к интернету или смартфона будет считаться исключительно проблемой самого призывника.

Ранее сообщалось, что россияне в социальных сетях устроили истерику после таких изменений в законодательстве. Некоторые называют это "рабством", но большинство просто не хочет служить, а не переживает из-за развязанной против Украины войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле продолжают придумывать способы пополнения личного состава путинской армии. Однако на контрактную службу захватчики идти не хотят. Причины этого – низкая заработная плата и порядки в армии РФ.

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