'Мобилизация в режиме ошпаренной лошади': оккупант пожаловался на порядки в РФ и малую плату за службу по контракту. Перехват

Поскольку российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине, в Кремле продолжают придумывать способы пополнения личного состава путинской армии. Однако на контрактную службу захватчики идти не хотят.

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Причиной тому является низкая заработная плата и порядки в РФ. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора оккупантов, который в распоряжение OBOZREVATEL предоставил хакеры из группировки "Фронтовые разговоры оккупантов".

Отмечается, что российскому контрактнику платят мало, поэтому россияне не предпочитают записываться на войну. Однако они не в принципе не готовы умирать на захватнической войне, а просто хотят большую зарплату за такую "работу".

Поэтому оккупанты ждут когда министр обороны Сергей Шойгу уже не сможет рассказывать сказки кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что в его ведомстве все хорошо и они вынуждены будут объявить очередную мобилизацию. Ориентировочно это может произойти уже летом. Оккупанты считают, что тогда им начнут предлагать большие деньги за участие в войне.

Полная стенограмма:

– Ну это просто ближе к событиям. Короче, идет у нас мобилизация в режиме ошпаренной лошади по той простой причине – никто из них…я там не наберет. Даже я знаю, люди приходят. Я хорошо знаю, люди ко мне приходят и говорят: "Что за ху…ня? Меня на 27 рублей хотят (имеется в виду заработная плата 27 тысяч рублей, – ред.). 25-27 рублей". А я говорю: "Ну так что, не ходи". А он: "Да я и не пойду. Буду ждать мобилизацию и пойду на 195". Я говорю: "Ну ладно".

– А когда это все начнется?

– Я думаю что ближе к лету, когда станет ясно, что никто из них…я ничего не набрал. Конечно оленевод (пренебрежительное прозвище российского министра обороны Сергея Шойгу, - ред.) будет пизд…ть верховному, как обычно, до последнего пизд…ть будет. Ему не привыкать, тем более из него никто этого не спросит. А потом, это самое, в режиме ошпаренной лошади будет мобилизация.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, у России не хватает сил для войны в Украине, поэтому власти страны-агрессора уже добрались до оккупированного Крыма. Там мобилизуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Британская разведка считает, что страна-агрессор провалит план мобилизовать еще 400 тыс. добровольцев на войну в Украину. Вероятно, это будет принудительная мобилизация.

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