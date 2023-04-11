''Это ваши проблемы'': российская Госдума приняла закон об электронных повестках и наказаниях за неявку в военкомат

Государственная Дума России большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправляться мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине. Уклонистов ожидает ряд ограничений, а отсутствие у призывника приложения Госреестра, доступа к интернету или смартфона будут считаться исключительно проблемой самого призывника.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отныне реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме, а отправка электронной повестки в личный кабинет приложения "Госуслуги" – считаться ее традиционным получением с распиской.

"Так или иначе повестка будет считаться врученной, даже если вы не увидели её или не получилось её вам отправить через Госуслуги. К тому же повестку могут прислать почтой, и даже если вы её не получите, будет считаться, что вы её получили. Даже если физически вы её не получили никаким образом, вы должны сами явиться в военкомат в следующий призыв. Кроме того, удаление аккаунта не спасёт вас и от наложения временных ограничений", – прокомментировали новый закон ряд российских юристов.

Отмечается, что депутаты Госдумы поддержали такие ограничения для уклонистов:

выезд за пределы российской территории;

запрет на вождение автомобиля;

отказ предоставления кредитов в банковских учреждениях.

Депутаты, проголосовавшие за такое новшество признали в зале парламента РФ, что не успели ознакомиться с законопроектом: слишком много страниц текста и поправок. Однако практически все единогласно утверждают, что закон об электронных повестках крайне актуален и важен в сегодняшних реалиях страны.

Что касается тех парламентариев, кто все же осмелился усомниться в необходимости принимать такой абсурдный закон, по сути прямо нарушающий конституционные права россиян, то их осадил спикер Вячеслав Володин. Он предложил смутьянам не сотрясать воздух возмущениями, а лучше встать в ряды оккупантов и "денацифицировать" Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне от перспективы рассылки электронных повесток явно не в восторге. Пользователи социальных сетей, пока еще не запрещенных в РФ, пишут гневные комментарии, оскорбительно отзываются о вдохновителях этой идеи и, наконец, приходят к выводу, что Путин превратил режим в кальку крепостного права.

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