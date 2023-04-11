''Крепостное право?'' Россияне устроили истерику из-за нового закона о повестках в РФ, но мечтают об уничтожении Украины

В Российской Федерации решили создать единый реестр военнообязанных граждан. Повестки будут рассылать в том числе через электронный сервис "Госуслуги" (в таком случае они будет считаться полученными с момента размещения личном кабинете), а уклонистам запретят покидать страну.

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Соответствующие поправки к закону 11 апреля в третьем чтении одобрила Госдума РФ. В социальных сетях россияне возмущаются, некоторые называют это "рабством", но большинство просто не хочет служить, а не переживает из-за развязанной против Украины войны.

Отметим, что среди новых способов оповещения призывников, кроме портала "Госуслуги" и Многофункциональный центров (МФЦ), также указаны заказные письма.

Если повестку отправят через личной кабинет военнообязанного на "Госуслугах", то она будет считается полученной с момента размещения на сервисе, объяснял депутат Госдумы Андрей Картаполов. Россияне в интернете отмечали, что личный кабинет мало кто проверяет на регулярной основе, кроме того, он часто виснет.

В то же время всем лицам, которым "вручили" повестки, но они не пошли в военкомат, ограничат выезд. Получается, что запрет пересекать границу может стать для военнообязанного сюрпризом.

"Клоуны, я даже туда не захожу", "А если у меня кнопочный телефон?" "Что за личный кабинет? Где его искать?" "Картаполов – идиот", – пишут читатели одного из пропагандистских Telegram-каналов.

Некоторые россияне предполагают, что после вступления изменений в силу власти РФ могут готовить очередную "частичную мобилизацию".

"Все, теперь точно не отвертеться", "Подготовка ко второй волне мобилизации, надо полагать", "Ждем мобилизацию. Не просто так столько изменений", – считают комментаторы.

"Царь вернул крепостное право!" "Да лучше пусть считается полученной с момента, как военком решил отправить ее, зачем так усложнять уж?" – возмущаются российские пользователи Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед тем, как Госдума приняла поправки к закону, спикер президента РФ Дмитрий Песков утверждал: мол, с мобилизацией решение парламента никак не связано.

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