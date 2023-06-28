Байден о попытке переворота в РФ: Путин стал слабее, он проигрывает войну дома

Президент США Джо Байден убежден, что вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в минувшие выходные нанес сокрушительный удар по авторитету президента РФ Владимира Путина. По мнению американского лидера, эти события "абсолютно ослабили" российского диктатора, ведь он "проигрывает войну у себя дома".

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Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос корреспондента CNN. Издание подчеркнуло, что ранее в Белом доме предпочитали удерживаться от комментариев, чтобы не дать Путину оснований обвинить Запад в организации мятежа с целью его свержения.

Отвечая на вопрос издания, Байден заявил, что президент РФ "абсолютно" ослаблен коротким бунтом наемников в России в минувшие выходные.

"На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы группы Вагнера Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера. Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения", – пояснили журналисты сдержанность Белого дома.

Первый комментарий Байдена о событиях в РФ 23-24 июня прозвучал в понедельник, 26 числа. Тогда президент США ограничился утверждением, что Запад в целом и США в частности не имеют никакого отношения к бунту Пригожина.

Однако спустя два дня Байден отметил, что произошедшее нанесло сокрушительный удар по авторитету Путина, который начал проигрывать войну не только в Украине, но и в собственной стране.

"Трудно сказать, но он явно проигрывает войну"... Он проигрывает войну дома. Он стал чем-то вроде изгоя во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский союз, это и Япония", — сказал Байден.

На уточняющий вопрос журналистов о том, стал ли российский диктатор более слабым, чем на прошлой неделе, до "восстания" Пригожина, президент США сказал: "Уверен, что да".

Напомним, ранее The New York Times опубликовала статью, согласно которой "сирийский мясник" Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт. Такую информацию издание получило от источников среди официальных лиц США, знакомых с данными американской разведки.

28 июня также появилась информация, что Суровикина могли арестовать в РФ по подозрению в госизмене. После задержания его якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Однако подтверждений этой информации пока нет.

А источники WSJ в западных разведках уверяют, что Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова в Ростове. Однако утечка данных заставила главаря ЧВК начать выступление раньше запланированных сроков. Это, а также отсутствие столь массовой поддержки среди военнослужащих РФ, на которую рассчитывал Пригожин, в результате и привело к провалу мятежа.