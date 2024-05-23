Агент 'Атеш' провел диверсию в Смоленске и ослабил систему ПВО. Видео

В Смоленской области РФ произошла очередная диверсия, которая ослабила систему противовоздушной обороны в регионе. Агент "Атеш" уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи.

Объект был поврежден вблизи населенного пункта Станички возле Смоленска. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

В результате повреждения внешнего телекоммуникационного оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ. Партизаны отметили, что оборудование этой бригады было размещено на вышке, которую вывели из строя.

Также агенты "Атеш" подчеркнули, что после диверсии в Смоленской области возможны нарушения устойчивости системы военного управления. Вследствие этого заметно ослабнет система ПВО россиян в регионе, что даст возможность более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.

Напомним, в Новороссийские (РФ) сгорела электростанция "Кирилловская". В результате происшествия десятки тысяч россиян остались без электроэнергии. Местные чиновники утверждают, что причина возгорания якобы неизвестна.

Ранее сообщалось, что в России под удар беспилотника попал очередной комплекс сооружений и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов. Речь идет об объекте в Белгородской области, где зафиксированы повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая дроны СБУ ударили по военному аэродрому "Кущевская" и нефтеперерабатывающему заводу "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае РФ. Это была уже вторая атака украинских БПЛА на эти объекты за последние три недели.

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