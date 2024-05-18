В Новороссийске вспыхнул пожар на подстанции: более 20 тысяч жителей города остались без электричества. Видео

Утром 18 мая в Новороссийские (РФ) загорелась электростанция "Кирилловская". В результате происшествия десятки тысяч россиян остались без электроэнергии

Местные чиновники утверждают, что причина возгорания якобы неизвестна. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В сети опубликовали кадры с места происшествия, которые свидетельствуют о существенном повреждении оборудования электростанции. Также на месте пожара работают сотрудники МЧС РФ.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утверждает, что причина пожара не установлена. В то же время местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов, которые могли привести к возгоранию электростанции.

Стоит отметить, что подстанции "Кирилловская" расположена в северной части Новороссийска. Заявленная мощность составляет 220 киловатт. В начале 2023 года российские пропагандисты писали, что подстанция "Кирилловская" прошла модернизацию и служила для питания портовой инфраструктуры Новороссийска.

Подстанция "Кирилловская" входит в число крупнейших энергообъектов Краснодарского края РФ. По информации росСМИ, около полугода назад на объекте смонтировали новые измерительные трансформаторы тока и микропроцессорные комплексы релейной защиты, модернизировали коммутационное оборудование.

Напомним, российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, единственный на побережье Черного моря, экстренно остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов в ночь на 17 мая. Попадание пришлось в установку по производству сжиженного углеводородного газа.

Ранее стало известно, что взрывы на ряде военных объектов в ночь на 17 мая были совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны. Ее целью стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования.

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