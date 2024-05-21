В Белгородской области РФ дрон атаковал нефтебазу: появились подробности

В России под удар беспилотника попал очередной комплекс сооружений и приспособлений для хранения нефти и нефтепродуктов. Речь идет об объекте в Белгородской области, где зафиксированы повреждения.

Событие произошло еще утром 20 мая. Об этом сообщил один из "независимых" российских Telegram-каналов.

Отмечается, что дрон атаковал территорию нефтебазы "Юттек", расположенную в поселке Прохоровка.

В результате удара повреждения получил резервуар с бензином, но пожара якобы не было и пострадавших нет.

Согласно открытым данным, ООО "Юттек" по улице Мичурина в Прохоровке занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин.

19 мая в Белгородской области заявили, что "дроны-камикадзе ВСУ" якобы атаковали ряд сел. Ранее же в сети появилось видео, на котором российские военные из Белгорода стреляют из РСЗО по Украине. Захватчики использовали "Град", прикрывшись гражданскими авто, то есть военные создали "живой щит" из гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая ударные дроны СБУ ударили военный аэродром "Кущевская" и нефтеперерабатывающий "Славянск ЭКО" в Краснодарском крае РФ. Это была уже вторая атака украинских БПЛА на эти объекты за последние три недели.

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