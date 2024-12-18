На дне багажника за крипту: пограничники разоблачили схему нелегального выезда уклонистов в Молдову. Фото

В Одесской области пограничники вместе с полицейскими разоблачили схему нелегального выезда мужчин призывного возраста в Молдову. Организатор перевозил уклонистов через границу в специально оборудованном месте возле багажника.

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Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ. Отмечается, что злоумышленника задержали с поличным вместе с "пассажиром".

По данным Госпогранслужбы, организовал схему вывоза мужчин в Молдову через Приднестровье одессит.

Перевозчик вывозил пассажиров в автомобиле, пряча их в специальной нише между задним сиденьем и багажником. За это он брал 6000 долларов, которые получал на криптокошелек своего подельника после "доставки" уклониста.

Злоумышленник был задержан, когда он пытался таким образом перевезти через границу очередного "пассажира".

"Теперь ему придется сменить "трансфер" на судебную скамью", – отметили в ГНСУ.

Напомним, в ДБР назвали самую популярную схему для незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Это оформление фиктивной непригодности к службе с помощью поддельных диагнозов. В этом процессе принимают участие сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), врачи, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и отдельные правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно украинские пограничники задержали на границе с Молдовой еще одного уклоняющегося. Он пытался повыехать из страны по документам об инвалидности как глухонемой.

А в Ровенской области поймали "на горячем" правоохранителя и его сообщника. Они организовали схему нелегального выезда уклонян в Беларусь.

Также на Закарпатье поймали восемь мужчин, пытавшихся незаконно пересечь госграницу с Венгрией. Они прятались в микроавтобусе за дополнительной стенкой, а их "прикрытием" были мешки с луком.

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