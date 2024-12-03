'Немой' вдруг заговорил: пограничники задержали уклониста с поддельными документами об инвалидности. Фото

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой очередного уклониста. Он пытался выехать из страны по документам об инвалидности как глухонемой.

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Документы оказались фальшивыми, что подтвердил сам мужчина, рассказав о деталях попытки незаконного пересечения границы и сдав свою сообщницу. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники стали свидетелями "удивительного исцеления": "немой" украинец, пытавшийся уехать за границу по фальшивым документам, после разоблачения вдруг заговорил.

"На границе с Молдовой пограничники вместе с полицейскими остановили автомобиль, пассажир которого предоставил документы об инвалидности из-за якобы нарушений слуха и речи. Однако документы оказались поддельными: печати и штампы были ненадлежащего образца. В конце концов, мужчина сам заговорил и признался, что собирался незаконно пересечь границу" , – говорится в сообщении.

Задержанный гражданин рассказал, что схему его выезда в Молдову организовала водитель авто. За "услугу" она взяла из мужчины 3,5 тыс. евро.

"В авто она везла фальшивые справки, бланки военкоматов и печати", – добавили в ГСЧС.

Пограничники отметили, что мужчину и его сообщницу ждет суд: его будут судить за попытку незаконного пересечения границы, она же будет отвечать за организацию переправки.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, как во время попытки нелегального пересечения границы уклонист застрял в болоте и позвонил пограничникам. Он заявил, что хочет "сдаться".