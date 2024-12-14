Спрятались в луке: на Закарпатье поймали 8 мужчин, пытавшихся сбежать из Украины

В Закарпатской области поймали восемь мужчин, которые пытались незаконно пересечь госграницу с Венгрией. Они прятались в микроавтобусе за дополнительной стенкой, а их "прикрытием" были мешки с луком.

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Нарушителей в Mercedes-Benz Sprinter обнаружили на одном из контрольных постов пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Видео поделилась пресс-служба ГПС Украины.

Водитель авто "с сюрпризом" – 63-летний житель Закарпатья. Он утверждал, что перевозил обычные овощи.

Сбежать из Украины пытались восемь граждан: один житель Херсонщины, один – Житомирщины и по два – из Киевщины, Закарпатья и Львовщины.

"При осмотре микроавтобуса пограничный наряд подметил, что транспортное средство оборудовано дополнительной стенкой... Все восемь планировали в дальнейшем вне пунктов пропуска "посетить" Венгрию", – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Водителя и его пассажиров задержали и доставили в пограничное подразделение. В действиях водителя есть признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Волынской области к пяти годам лишения свободы приговорили таможенника и железнодорожника. Они пытались помочь военнообязанному местному жителю незаконно выехать в Польшу.

– Кроме того, на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов – жителей Тернопольщины и Ивано-Франковской области. 25-летний мужчина, чтобы выехать за границу, официально женился на 20-летней девушке своего друга, которая имеет II группу инвалидности.

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