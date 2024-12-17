Организовали выезд уклонистов в Беларусь: на Ривненщине поймали 'на горячем' правоохранителя и его сообщника. Фото

В Ривненской области разоблачили военнослужащего и его гражданского сообщника, организовавших схему нелегального выезда из Украины мужчин призывного возраста. Уклонистов переправляли в Беларусь.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и в Государственном бюро расследований. Организаторы схемы были задержаны 12 декабря во время передачи денег за осуществление незаконной переправки "клиентов" через границу. Это сделали работники ГБР в тесном взаимодействии с Управлением внутренней безопасности ГПСУ.

В ноябре этого года к правоохранителю обратились двое знакомых, которые хотели выехать в Евросоюз. Чиновник предложил устроить им переход в Беларусь, так как такой путь он считал более безопасным. За свои услуги военный захотел 8000 долларов с человека, а помогать ему должен был местный житель, который тоже был хорошо знаком с пограничной местностью.

"Злоумышленники работали следующим образом – военнослужащий на собственном автомобиле забирал "клиентов" из областного центра и довозил в одно из сел недалеко от границы. Далее его сообщник доставлял мужчин до самого госрубежа, где они должны были самостоятельно незаконно его пересечь, руководствуясь указаниями", – сказано в сообщении.

В настоящее время организаторам этого нелегального трансфера сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен каждому.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области поймали восемь мужчин, пытавшихся незаконно пересечь госграницу с Венгрией. Они прятались в микроавтобусе за дополнительной стенкой, а их "прикрытием" были мешки с луком.

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