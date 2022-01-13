Зеленский поручил расширить ограничения против олигархов и за пределами Украины

Ограничения, под которые в Украине попадет человека, названный олигархом, возможно, будут распространяться и на другие страны. Соответствующий механизм украинские структуры должны обсудить с международными партнерами.

Такой приказ поступил руководству Министерства юстиции Украины от президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава ведомства Денис Малюська в среду, 12 января, в эфире канала "Рада" передает "Интерфакс".

По его словами, украинское правительство таким образом хочет добиться того, чтобы статус олигарха и ограничения, связанные с ним, действовали и в других странах. При этом, такой вопрос, как отметил министр, должен быть правильно урегулирован.

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"Чтобы наши партнеры тоже реагировали и устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – сказал он.

Малюська также добавил, что запуск деолигархизации в Украине идет по плану. Процесс, по его словам, будет запущен в срок. Таким образом с 7 мая должен начаться сбор информации о лицах, которые подпадают под статус олигарха.

"Пока ничего непрогнозируемого не произошло, они (предполагаемые олигархи. – Ред.) не придумали чего такого, чего мы заранее не ожидали", – отметил Малюська.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что первые имена таких лиц будут названы 20-25 мая. Они будут внесены в соответствующий реестр. По его словам, главным условием является то, чтобы процедуры закона о предотвращении влияния олигархов начали выполнять в указанный срок.

Напомним: 23 сентября монобольшинство в украинском парламенте приняло резонансный законопроект №5599 об олигархах. За документ во втором чтении проголосовало 279 народных депутатов. Принятие сопровождалось блокировкой трибуны. Причиной стало решение "слуг народа" рассматривать документ "скорым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок. Что предусматривает закон об олигархах, читайте в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран G7 и Евросоюза. Он заверил иностранных политиков, что закон об олигархах, подписанный президентом Владимиром Зеленским, не направлен против какой-либо конкретной фамилии.