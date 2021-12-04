Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах не направлен против конкретных фамилий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран G7 и Евросоюза. Они обсудили в частности закон об ограничении влияния олигархов в Украине.

Руководитель ОП заверил иностранных политиков, что этот документ, подписанный президентом Владимиром Зеленским, не направлен против какой-либо конкретной фамилии. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

По словам Ермака, данный закон призван исключить возможности для олигархов влиять на политические процессы, медийную сферу и "покупать" политиков.

"При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права", – подчеркнул глава ОП.

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На встрече также поднимались такие темы: принятие закона об усовершенствовании основ работы Службы безопасности Украины, избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), судебная реформа в нашей стране. По последнему вопросу европейские партнеры отмечали прогресс Украины.

Кроме того, дипломаты обсудили с Ермаком возможную эскалацию российско-украинского конфликта со стороны страны-агрессора РФ и работу Украины в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, директор программы Право Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко отметил, что закон об олигархах противоречит и Конституции Украины, и Европейской конвенции по защите прав человека.