В Раде блокировали трибуну перед голосованием по закону об олигархах, произошла перепалка. Видео

В Верховной Раде заблокировали трибуну перед голосованием по законопроекту об олигархах. Инициатором блокирования стала фракция "Европейская солидарность".

Трансляция заседания парламента идет на YouTube телеканала "Рада". "ЕС" и "Голос" потребовали отстранить председательствующего первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, но голосование за это не набрало необходимых 226 голосов.

Причиной конфликта стало решение "слуг народа" рассматривать документ "быстрым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок. Это опротестовали другие фракции, которые хотели голосовать за каждую поправку отдельно.

Видео дня

В результате Стефанчук объявил, что рассмотрят только ключевые "обусловливающие" 13 правок, которые одобрил профильный комитет. Их озвучил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Трибуна была разблокирована, но оппозиция начала скандировать "Диктатура!" и "Лукашенко!"

Как сообщал OBOZREVATEL, только 5,5% украинцев считают, что принятие президентского законопроекта №5599 об олигархах приведет к уменьшению уровня коррупции в Украине.