В Раде приняли закон об олигархах: что предусматривает

В Верховной Раде приняли резонансный законопроект №5599 об олихархах. За документ во втором чтении и в целом проголосовало 279 народных депутатов.

Трансляция заседания парламента идет на YouTube телеканала "Рада". По фракциям голоса распределились так: "Слуга народа" – 229, группа "Партия "За майбутнє" – 18, группа "Довіра" – 15, "Голос" – 11, внефракционные – 6, "Батьківщина", "Европейская солидарность" и ОПЗЖ – ни одного голоса.

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Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" имеет целью "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использования политической власти для увеличения собственных капиталов".

Вносить в реестр олигархов в Украине будет СНБО, руководит которым инициатор законопроекта президент Владимир Зеленский. По его просьбе уже подсчитали потенциальных олигархов, анонсировав список из 13 человек.

Определять их будут по четырем критериям:

участие в политической жизни,

влияние на СМИ,

состояние от 80 млн долларов,

контроль над одним из товарных рынков.

В реестр олигархов внесут того, кто подпадет под три из четырех критериев.

В законопроекте прописано всего две санкции, которые будут к ним применены:

олигарх не сможет делать взносы в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров,

такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

В случае контакта публичного служащего с лицом, включенным в реестр, или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о контактах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде заблокировали трибуну перед голосованием по законопроекту об олигархах. Причиной конфликта стало решение "слуг народа" рассматривать документ "быстрым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок.