Данилов рассказал, когда будут названы имена первых украинских олигархов

Уже в мае 2022 года в Украине могут быть названы фамилии первых лиц, подпадающих под статус "олигарх". Они будут внесены в соответствующий реестр.

Это может произойти примерно 20-25 мая, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания ведомства в четверг, 30 декабря. По его словам, главным условием является то, чтобы процедуры закона о предотвращении влияния олигархов начали выполнять в указанный срок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На заседании СНБО, по словам Данилова, была рассмотрена так называемая дорожная карта относительно реализации закона. В начале мая, добавил чиновник, он должен начать работать.

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"Если будет продолжаться эта процедурная ситуация, то 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов", – сказал Данилов, добавив, что эти лица будут определены через решение Совета.

Напомним: 23 сентября монобольшинство в украинском парламенте приняло резонансный законопроект №5599 об олигархах. За документ во втором чтении проголосовало 279 народных депутатов. Принятие сопровождалось блокировкой трибуны. Причиной стало решение "слуг народа" рассматривать документ "скорым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок. Что предусматривает закон об олигархах, читайте в публикации.

Исследование, проведенное Центром социального мониторинга, показало, что большинство украинцев недовольны принятием закона о деолигархизации. Они считают документ медиакампанией президента Владимира Зеленского и попыткой покорить олигархов.

Какие еще вопросы рассматривались на предновогоднем заседании СНБО, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран G7 и Евросоюза. Он заверил иностранных политиков, что закон об олигархах, подписанный президентом Владимиром Зеленским, не направлен против какой-либо конкретной фамилии.