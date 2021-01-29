Зеленский поддержал сокращение нардепов в Раде до 300

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде поддерживает законопроект о сокращении количества нардепов с 450 до 300 человек.

Об этом во время видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что все фракции в Раде поддержат проект закона.

"Верю, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон на очереди... Чтобы депутатов было 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", – сказал гарант.

Отметим, что 29 января глава государства Владимир Зеленский записал новое видео с итогами последней недели.

Напомним, что ВРУ рекомендовали принять окончательно законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300, который в 2019 году подал как неотложный президент Зеленский.

Также фракция СН будет обращаться к оппозиционным фракциям по поводу поддержки законопроекта о сокращении количества народных депутатов до 300.

Ранее OBOZREVATEL детально разбирал законопроект о сокращении количества нардепов в парламенте.