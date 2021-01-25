Раду хотят сократить до 300 нардепов и экономить 70 млн в год, но есть угроза. Разбор законопроекта

В Верховной Раде после года перерыва приступили к документу, который позволит украинцам экономить на содержании нардепов более 72 млн грн. ежегодно. Комитет ВР по вопросам правовой политики завершил ко второму чтению рассмотрение президентского законопроекта об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы (№1017 – Ред.).

OBOZREVATEL узнал будет ли поддержка документа в зале парламента и что изменится для украинцев с его принятием.

Документ предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. По данным из открытых источников в 2020 году на зарплаты парламентариям потратили 203 млн 106 тыс. грн – почти полмиллиона на каждого (481 294 грн). Следовательно, с принятием документа в бюджете сохранится более 72 млн грн. ежегодно.

Кроме того, законопроект предусматривает другие изменения:

– народным депутатом может быть только человек, владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории Украины не менее последних 5 лет

– Верховная Рада Украины будет избираться только по пропорциональной системе (голосование за кандидата проводится по партийным спискам).

Сейчас в ВР работают 422 народных избранника, которые и будут решать судьбу законопроекта. В случае его принятия в целом они продолжат выполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины. Добавим, что Конституционный состав ВР насчитывает 450 нардепов, но сейчас в парламенте отсутствуют представители округов с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Голосуя за документ в первом чтении, его поддержали только 236 народных депутатов. Для принятия его в целом нужно не менее 300 голосов, ведь это изменения в Конституцию. В комментарии для OBOZREVATEL председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заверил, что Рада не соберет голосов для принятия его во втором чтении.

"У "Голоса", и не только, есть замечания к тому, что зашито в законопроект, кроме количественного сокращения депутатов. Та редакция, которая существует ныне, приведет к тому, что в период выборов у нас будет политический вакуум, так как до объявления новых результатов действующий парламент потеряет свою легитимность, а сами выборы можно будет проводить в любом виде – из Конституции предлагают убрать требование проводить выборы в Раду "на основании всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования". Это опасные изменения, за которые в парламенте не наберется 300 необходимых голосов", – сказал Железняк.

Кроме того, он убежден, что в ВР вернулись к этому вопросу год спустя, чтобы отвлечь внимание от тарифов, вакцинации и других острых вопросов.

Как сообщили OBOZREVATEL в профильном комитете, при рассмотрении законопроекта его поддержали только депутаты из "Слуги народа".

"Представители остальных фракций и групп голосовали против или воздерживались. То есть, если даже вся фракция "Слуга народа" единогласно выступит за этот законопроект, при отсутствии поддержки других депутатов изменения не наберут необходимого количества голосов. К тому же внутри фракции также продолжаются дискуссии по этому поводу", – рассказал нардеп, член комитета Роман Бабий.

Он добавил, что рассматривать законопроект в сессионном зале будут скорее всего на следующей пленарной неделе (с 25 января), ведь принять его надо до конца этой сессии в соответствии с Регламентом ВР.

"Во-первых, в случае принятия законопроекта будет выполнен общественный запрос на уменьшение количества народных депутатов. Конечно, в таком случае на каждого народного депутата будет "приходиться" большее количество избирателей. Однако норма о 450 нардепах вводилась в то время, когда население Украины составляло около 52 млн. Сейчас речь идет о примерно 40 млн. К тому же нынешний уровень коммуникационных каналов и дистанционных коммуникаций уменьшает необходимость для депутата лично физически присутствовать "рядом с избирателем", – рассказал Бабий.

После принятия документа будут созданы экспертные группы для наработки изменений в другие нормативные акты, которые обеспечат полноценное функционирование рабочих механизмов ВР с меньшим количеством депутатов.

"Существует возможность, что следующий созыв ВР так же инициирует изменение количества нардепов – вернуть 450, сделать ее еще больше, а может, и меньше. Для этого нужно будет полностью пройти процедуру внесения изменений в Конституцию. Текущему же созыву в случае принятия законопроекта снова менять количество нардепов будет запрещено", – добавил Бабий.

Критики законопроекта среди причин невозможности его принятия называют то, что Конституционный Суд Украины, когда рассматривал проект закона, выразил определенные "замечания" к нему. В частности отмечал, что целесообразно сразу же внести изменения и в другие положения Конституции, которые привязаны к тому или иному количеству нардепов.

Добавим, что в декабре 2019 года КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении состава Верховной Рады, предусмотренного Основным законом. В феврале 2020-го парламентарии приняли законопроект в первом чтении и почти год он находился на рассмотрении в профильном комитете. Пока же в Раде нет консолидированной позиции по документу и даже в монобольшинстве различаются позиции о необходимости принятия.