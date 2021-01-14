Раде рекомендовали принять закон о сокращении количества нардепов до 300
Верховной Раде (ВРУ) рекомендовали принять окончательно законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300, который в 2019 году подал как неотложный президент Владимир Зеленский.
С соответствующим ходатайством обратился парламентский Комитет по вопросам правовой политики. Об этом сообщила заместитель его главы, депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря на странице в Facebook.
Речь идет о проекте Закона №1017 от 29 августа 2019-го о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции – по уменьшению конституционного состава ВРУ и закреплению пропорциональной избирательной системы.
В комментариях под постом "слуги" украинцы отметили, что это хорошая новость и они ждут успешной реализации законопроекта.
Напомним, что в августе 2019 года президент внес в Раду нашумевший законопроект об изменениях в Конституцию, предложив уменьшить количество народных депутатов из 450 до 300 человек.
Спикер парламента Дмитрий Разумков тогда объяснил, что такое сокращение связано с реальным количеством населения в Украине. По его словам, это никоим образом не повлияет на качество работы Рады.
Со своей стороны нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко выступил против такого решения. Он с сарказмом предложил сократить количество парламентариев вообще до 95, таким образом намекая на "Квартал 95", экс-лидером которого был Зеленский.
Уже в декабре Конституционный суд признал конституционным сокращение количества парламентариев до 300.
4 февраля 2020-го монобольшинство Рады поддержало в первом чтении принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины". "За" отдали голоса 236 нардепов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в декабре 2020 года депутатам ВРУ выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье. В частности, денежную помощь получили 160 парламентариев.
Председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что в Украине государство должно платить народным депутатам высокие зарплаты, тогда 95% из них не будут брать деньги у олигархов. По его словам, зарплата нардепов должна быть на уровне 200 тыс. грн.