Верещук озвучила план "слуг" по сокращению Рады до 300 нардепов

Фракция "Слуга народа" будет обращаться к оппозиционным фракциям по поводу поддержки законопроекта о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. "У нас физически нет 300 голосов. Нужно обращаться к оппозиционным фракциям", – пояснила она.

В то же время Верещук заметила, что некоторые из оппозиционных сил, в частности, партии "Голос" и "Батьківщина" во время предвыборной кампании также обещали сократить количество нардепов, а члены фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" поддержали законопроект в первом чтении.

"Внефракционные депутаты в большинстве также обещали гражданам именно такой результат на табло", – отметила она.

Верещук признала, что идея сокращения количества нардепов в определенном смысле имеет признаки популизма, но именно этого желает избиратель.

"Критика часто обоснована. Надо было более тщательно подойти к подсчету нагрузки на одного народного депутата. Но есть такая вещь, как общественное мнение, общественная позиция. И давно уже превалирует позиция, которую показывают любые опросы. Граждане Украины, которые являются единственным источником власти в стране, настоятельно рекомендуют сократить количество депутатов", – подчеркнула нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в контексте этого законопроекта заявил, что в нем присутствует "опасная новация", которая останавливает эту политическую силу от голосования за него.