Зеленский объявил 16 февраля Днем единения: украинцы поднимут флаг и споют гимн

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день Государственный Флаг Украины поднимут на домах и постройках во всех населенных пунктах страны.

А в 10:00 украинцы должны будут исполнить гимн. Соответствующий указ №53/2022 был обнародован на сайте Офиса президента.

Украинским зарубежным дипломатическим учреждениям поручили провести имиджевые мероприятия в государствах пребывания. Они должны быть направлены на единение и поддержку Украины.

Государственные органы, согласно указу Зеленского, 16 февраля должны функционировать должным образом: должностные лица должны быть на работе и выполнять свои обязанности. При выявлении нарушений будут применены соответствующие санкции.

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Кроме того, Зеленский поручил Кабмину утвердить за один день план мер для того, чтобы с 1 марта этого года повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ на 30%, а для пограничников и нацгвардейцев довести это повышение до 20%.

Президент также дал указание ускорить создание системы территориальной обороны и "обеспечить мероприятия по подготовке граждан к национальному сопротивлению".

В добавок ко всему в Украине должны создать единую информационную платформу "UАразом". Она будет ежедневно обеспечивать население информацией о реальном состоянии ситуации с безопасностью и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.

"UАразом" будет работать на основе действующих информационных ресурсов.

Напомним, что 14 февраля народные депутаты провели закрытое заседание Верховной Рады из-за российской угрозы. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что риски есть, но предпосылок для широкомасштабного вторжения России власти не видят.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 14 февраля обратился к украинцам. Он сказал, что сегодня Украина сильная, как никогда.

В прошлом своем обращении 25 января перед встречей советников "нормандской четверки" Зеленский подчеркивал, что власти делают все для достижения мира в Украине.