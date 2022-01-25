Верьте Украине, а не фейкам: Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам на фоне сообщений об угрозе вторжения российской армии на территорию нашего государства. Он призвал не верить фейкам в Интернете.

Видео опубликовано на странице президента Facebook в вторник, 25 января. Он заверил, что ситуация в стране и на Донбассе спокойная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За минувшие сутки ситуация на востоке Украины – довольно спокойная. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых. И ноль убитых", – заявил Зеленский.

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Глава государства также отметил, что 26 января состоится встреча советников Нормандского формата, и власть работает для того, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. "Розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит будет и мир", – сказал он.

Зеленский добавил, что не всем новостям в интернете стоит доверять – некоторые из них, по его словам, являются слухами и фейками, а некоторые могут "подталкивать к неверным выводам и заставлять чувствовать тревогу". Он призвал "верить Украине и не бояться интернета".

"Посольства стран ЕС и многие другие оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию", – отметил Зеленский.

Президент также заверил, что отопительный сезон Украина проходит стабильно – газа и угля, по его словам, хватает. Кроме того, Зеленский добавил, что у государства достаточно доз вакцин против коронавируса и 70% свободных коек в больницах, противодействующих болезни.

Напомним: в зоне проведения Операции Объединенных сил 25 января ранения получили два украинских военнослужащих. Они пострадали в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

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