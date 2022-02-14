Украина не будет закрывать небо, предпосылок вторжения РФ нет: Данилов озвучил решения закрытого заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны 14 февраля совместно с представителями парламента и правительства провела закрытое заседание из-за риска вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его итогам политики пришли к выводу, что предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет.

Заседание вел секретарь СНБО Алексей Данилов. После него чиновник дал брифинг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данилов заявил, что власти по-прежнему не видят предпосылок для широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Мы полностью осознаем, что происходит в Украине. Мы осознаем риски, но ситуация находится под контролем. Мы не видим, что широкомасштабное наступление РФ может произойти 16 или 17 февраля", – сказал он, добавив, что риски есть, учитывая то, что Россия посягает на украинские территории.

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Чиновник подчеркнул: украинская армия и весь сектор безопасности и обороны готовы к любым вызовам.

Также Данилов рассказал, что закрываться небо над Украиной не будет. "Мы не будем закрывать небо. Нидерландские компании перестраховываются. Кабмин выделил средства для страхования ситуации, проведя совещание в воскресенье вечером", – сказал он.

Кроме того, Данилов сообщил, что по состоянию на 14 февраля за пределам Украины находится 23 народных депутата. В то же время были обнародованы имена отсутствующих депутатов.

Секретарь СНБО также ответил на вопрос готовится ли Украина к тому, что Госдума России 15 февраля может признать независимость террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он отметил, что власть Украины будет действовать по ситуации.

"Будут действия – будет реакция", – сказал Данилов.

Со своей стороны Стефанчук подчеркнул, что во время заседания было развеяно 80% мифов, однако детали сообщаться не будут, поскольку встреча проходила под режимом государственной тайны.

"Но все происходящее дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в определенные дни не будет. Это сложная информационная атака против Украины. Были приведены факты, контрдействия, которые осуществляются правительством, силовиками, разведчиками… Сегодня всем нужно хранить две вещи – спокойствие и единение друг с другом", – подчеркнул он.

Глава парламента также призвал журналистов и нардепов относиться с ответственностью к комментариям по поводу вероятного вторжения России в Украину. Стефанчук заявил, что "свобода слова – это большая ответственность за те действия, которые вы производите".

Отметим, что в совещании взяли участие руководители фракций Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, глава СБУ Иван Баканов и руководство разведок.

В 11:00 в парламенте состоялось заседание Согласительного совета. После этого в ВР также провели совещание глав фракций и комитетов с правоохранительными структурами и СНБО.

Перед заседанием парламента народный депутат Кира Рудик посетовала, что в повестка дня не было конкретных вопросов по усилению международного сотрудничества и украинской армии.

"Мы требуем как оппозиционные силы не терять времени и выносить оборонные законопроекты о перераспределении бюджета на дополнительные зарплаты нашим военным, дополнительные деньги на армию. Также мы зарегистрировали законопроект об обращении к парламентам США и Великобритании касательно предоставления Украине дополнительных средств защиты воздушного пространства", – сказала нардеп.

Накануне народным депутатам от "Слуги народа", которые находились не в Украине, приказали срочно вернуться в страну.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в условиях угрозы российского вторжения в Украину парламент готов к работе в формате 24/7.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии нашего воздушного пространства. Ведомство уверяет, что небо над страной остается открытым.