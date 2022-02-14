Наша страна сегодня сильная, как никогда: Зеленский обратился к украинцам. Видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, обратился к украинцам. Он сказал, что сегодня Украина сильная, как никогда.

Обращение главы государства было опубликовано в его Telegram-канале. Зеленский также отметил, что 16 февраля, на когда якобы планируется российское вторжение, сделают Днем единения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский отметил, что перед Украиной стали серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от него и каждого украинца ответственности и конкретных действий.

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"Нас пугают большой войной и очередной раз назначают дату вторжения. Это уже не первый раз. С нами систематически ведут войну на всех фронтах: военном – увеличивают контингент вокруг наших границ; на дипломатическом – пытаются лишить права самостоятельно определять внешнеполитический курс; на энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля; на информационном – стремятся посеять панику среди нас через СМИ", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина сегодня сильна, как никогда. И нынешняя угроза – не первая, с которой столкнулся сильный украинский народ.

Он напомнил, что два года назад украинцы, как и все в мире, со страхом смотрели в глаза пандемии, но смогли сплотиться и благодаря четким и системным шагам ее почти победили.

"Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина следит за ситуацией и просчитывает разные сценарии, а также готовит достойные ответы на все возможные агрессивные действия.

"Мы четко знаем, где возле наших границ чужая армия, ее численность, локации, оснащение и планы. Нам есть, что противопоставить", – заверил президент, напомнив, что у нашей армии есть уникальный боевой опыт и современное оружие.

Кроме того, Зеленский отметил, что, благодаря сильной дипломатии, стране удалось добиться поддержки почти всех лидеров цивилизованного мира.

"Мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и свое не отдадим", – заверил президент.

Зеленский отметил, что властям удалось сформировать достаточный резерв, чтобы отбить атаки на курс гривны и финансовую систему страны. Он добавил, что без внимания не останется ни одна отрасль, нуждающаяся в господдержке, как уже произошло с авиаперевозчиками. А свидетельством тому является стабильный курс национальной валюты и открытое небо.

Также президент обратился к украинским журналистам, отметив необходимость объективного освещения ситуации: "Работайте на Украину, от вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны".

Глава государства дал 24 часа нардепам и госслужащим, которые покинули или собираются покинуть Украину, чтобы те вернулись обратно или передумали: "Вам украинцы доверили не только руководить страной, но и защищать ее – это ваша прямая обязанность".

Отдельно Зеленский отметил, что 16 февраля – дата, на которую прогнозируют вторжение, – станет Днем единения. Соответствующий указ уже подписан.

"В это день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленточки и покажем всему миру наше единство", – рассказал о празднике он.

В завершение обращения президент сказал, что у украинцев одно европейское стремление: "Мы хотим свободы и готовы за нее бороться".

Отметим, что обращение состоялось после закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны с представителями Верховной Рады и Кабинета министров. По его итогам политики заявили, что предпосылок для масштабного вторжения России пока нет, а предоставленные сведения дают основания для сдержанного оптимизма.

В прошлом своем обращении 25 января перед встречей советников "нормандской четверки" Зеленский подчеркивал, что власти делают все для достижения мира в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне народным депутатам от "Слуги народа", которые находились не в Украине, приказали срочно вернуться в страну.

Также ранее Стефанчук сказал, что парламент готов к круглосуточной работе в случае необходимости.