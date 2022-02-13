'Слугам' приказали срочно вернуться в Украину, на 14 февраля запланировано закрытое совещание в ВР

Закрытое совещание в Верховной Раде Украины, которое должно было состояться сегодня, перенесли на понедельник, 14 февраля. Оно начнется в 16:00 под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Мария Дейнеко, передает "Укринформ". На совещании обсудят вопросы безопасности вокруг и внутри Украины.

На встречу пригласили руководство парламента, представителей депутатских фракций и групп, глав Комитетов ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, правоохранительной деятельности и внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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В связи с этим народным депутатам от "Слуги народа", которые сейчас находятся не в Украине, приказали срочно вернуться в страну, пишет "Lb.ua", ссылаясь на заместителя главы фракции Евгению Кравчук.

Она отметила, что парламентарии должны вернуться, чтобы принять участие в пленарной неделе. Нужно обеспечить их максимальную явку.

Вместе с тем, нардеп Александр Дубинский в своем Telegram написал, что "слугам" с полуночи запрещено покидать страну.

А народный избранник от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада работает в стандартном режиме и депутатов никто не вывозит из Киева. Он также добавил, что вопрос введения военного положения в Украине "даже не обсуждали".

Напомним: ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в условиях угрозы российского вторжения в Украину парламент готов к работе в формате 24/7.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии нашего воздушного пространства. Ведомство уверяет, что небо над страной остается открытым.