Стефанчук заявил, что Рада готова к работе в формате 24/7. Видео

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в условиях угрозы российского вторжения в Украину парламент готов к работе в формате 24/7. По его словам, все нардепы привержены территориальной целостности страны и помнят присягу, которую они давали украинскому народу.

Спикер парламента также подчеркнул, что сейчас важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям из-за нагнетания ситуации с возможным полномасштабными военными действиями. Об этом Стефанчук заявил в своем обращении на Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Стефанчука, представители всех фракций и групп обсудили дальнейшую работу Верховной Рады в сложившихся условиях. Он заверил, что нардепы в любое время готовы собраться, чтобы принять необходимые для страны решения.

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"Что может сделать парламент? Дело в том, что лучшее, что мы можем сделать, это победоносно работать на благо украинского народа. Поэтому сегодня Верховная Рада Украины заявляет о своей готовности работать 24/7. Сегодня у нас завершилось совещание с представителями фракций и групп, где мы обсудили много вопросов, связанных с будущим нашего парламентаризма и с тем, как будет действовать Верховная Рада в ближайшее время", – сказал Стефанчук.

Напомним, народный депутат Петр Порошенко после совещания у спикера Верховной Рады заявил, что 13 февраля планируется закрытая встреча лидеров парламентских фракций с руководством силового блока и разведки.